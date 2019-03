NAAST experimenteert met smartwatch bij zorg op afstand

NAAST Medisch Service Centrum, Deloitte en Salesforce beginnen een gezamenlijk experimenteel onderzoek naar de inzet van de Apple Watch bij virtuele zorg. De laatste versie van de smartwatch heeft een verbeterd vermogen om hartfilmpjes te maken, de hartslag van de drager te meten en vallen te detecteren. Het doel van het onderzoek is de ontwikkeling van een nieuwe dienstverlening die leidt tot meer eigen regie, comfort en veiligheid, zonder dat meer zorgconsumptie het gevolg is.

Deloitte opent in april een creatieve ruimte in de voormalige Citroen-garage bij het Olympisch Stadion in Amsterdam. Daar slaan genoemde partijen in co-creatie met eindgebruikers en zorgmedewerkers aan het experimenteren. Op de agenda staat onderzoek naar de inzet van functionaliteiten als valdetectie, siri, wake & well (wakker & goed) en stembesturing. Na de ontwikkeling van een eerste product willen partijen nog dit jaar doorschakelen naar de inzet van de smartwatch-functionaliteiten in een praktijkpilot.

Stijgende kosten en tekort aan personeel

Achtergronden van het initiatief zijn de alom stijgende kosten voor gezondheidszorg in combinatie met een tekort aan zorgpersoneel. “Daarom moeten we van zorgen voor zieken naar het gezond houden van de bevolking”, aldus Mathieu van Bergen van Deloitte. “Technologie kun je zien als een van de belangrijkste bronnen om dat mogelijk te maken. Techbedrijven investeren veel in hulpmiddelen waarmee mensen hun activiteiten en leefstijl kunnen monitoren en zetten stappen in de richting van diagnostische hulpmiddelen. Tot dusverre zijn de uitkomsten van die technologie nog niet ingezet in een casus waarin getrainde professionals de data gebruiken om de leefstijl van een persoon in balans te houden of om zelfs iemands leven te redden. Dat gaan wij nu wel proberen.” Een dergelijk onderzoek in samenwerking met NAAST is daarin van grote toegevoegde waarde, aldus René Baljon, directeur NAAST.

Hogere datakwaliteit en predictive analytics

De kwaliteit van data waarover NAAST beschikt zal stijgen, verwacht verpleegkundige Martine Navis: "Ik hoop dat het mij kan ondersteunen door op een juiste manier zoveel mogelijk informatie bij elkaar te krijgen om een zo goed mogelijke verpleegkundige diagnose te kunnen stellen." Ze denkt dat haar werk makkelijker wordt door meer efficiency. Betere telemonitoring, vult manager operations Joyce Boom aan. Zij verwacht op basis van predictive analytics mensen al vroegtijdig te kunnen adviseren.

