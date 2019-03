Gelre sluit meerjarencontract met Zilveren Kruis

Gelre ziekenhuizen en zorgverzekeraar Zilveren Kruis hebben meerjarenafspraken gemaakt over het slimmer organiseren van de zorg en het terugdringen van administratieve lasten. Ziekenhuis en zorgverzekeraar willen met dit contract zorgen voor hoogwaardige, toegankelijke en betaalbare zorg in de regio Apeldoorn-Zutphen.

Gelre ziekenhuizen krijgt onder meer ruimte om te investeren in het verplaatsen van zorg van het ziekenhuis naar de thuissituatie. Dit kan door meer gebruik te maken van e-health, zodat patiënten minder vaak naar het ziekenhuis hoeven te komen. Of door bepaalde zorg thuis aan te bieden, bijvoorbeeld thuistoediening van oncolytica en immunotherapie in samenwerking met thuiszorgaanbieders Verian en Sensire.

Ziekenhuis en zorgverzekeraar gaan ook de administratieve lasten terugdringen. Een driejarige afspraak in plaats van de jaarlijkse contracten is volgens de partijen de eerste stap. Daarnaast werken Gelre ziekenhuizen en Zilveren samen op het gebied van horizontaal toezicht en gaan zij werken aan het direct doelmatig declareren.

Uitdaging

"We willen samen de uitdaging aangaan om de zorg in onze regio van goede kwaliteit, betaalbaar en toegankelijk te houden", zegt Edwin Maalderink, lid van de raad van bestuur van Gelre ziekenhuizen. "De afspraken met Zilveren Kruis geven ruimte en het vertrouwen om de strategische ambities van ons ziekenhuis vorm te geven."

Manager zorginkoop Roland Eising van Zilveren Kruis ziet de meerjarenovereenkomst als een belangrijke stap: "Er komt een echte dialoog over kwaliteitsverbetering van zorg, thema’s rondom zorginfrastructuur in de regio, zoals de profilering van de locaties Apeldoorn en Zutphen, en de transitie van de juiste zorg op de juiste plek."