Mariska Tichem nieuwe directeur Domus Magnus

Mariska Tichem gaat aan de slag als algemeen directeur van woonzorgaanbieder Domus Magnus. Zij vervangt Huub Deterd, die per 1 april opstapt.

Tichem heeft ruime management- en bestuurservaring in de gezondheidszorg. De van oorsprong verpleegkundige bekleedde de afgelopen jaren bestuursfuncties in diverse (topklinische) ziekenhuizen. Zo vervulde zij bij Tergooi-ziekenhuizen diverse functies en was zij vanaf eind 2016 (mede-)bestuurder van het MC Slotervaart.

"Mijn kernwaarden als persoon en bestuurder – professioneel, persoonlijk en samenwerken – sluiten goed aan bij Domus Magnus", aldus Tichem. "In een veranderend zorglandschap kijk ik er naar uit om samen met alle medewerkers de hoogstaande dienstverlening en goede zorg te bieden aan de bewoners en verder te bouwen aan een succesvolle toekomst van Domus Magnus."

Dwangsom

Domus Magnus stond de afgelopen tijd onder extra toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Vorige maand beëindigde de inspectie de last onder dwangsom voor Domus Magnus. De zorgaanbieder is hierdoor naar eigen zeggen in een volgende fase aangekomen. "Huub Deterd kiest om de weg vrij te maken voor een nieuwe bestuurder. De raad van commissarissen is hem zeer erkentelijk voor zijn bijdrage om de organisatie in rustig vaarwater te loodsen", aldus Domus Magnus.