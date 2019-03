St Jansdal is nog steeds op zoek naar artsen

Na de overname van de failliete MC IJsselmeerziekenhuizen heeft St Jansdal nog steeds vacatures voor personeel openstaan. St Jansdal zoekt onder andere nog negen artsen.

Dat meldt Medisch Contact op 14 maart. Het gaat om onder andere een kinderarts, een arts voor de SEH, een MDL-arts, een anesthesioloog en een dermatoloog. Daarnaast zoekt St Jansdal studenten geneeskunde, om patiënten in te schrijven en afspraken te maken, en ander personeel. In totaal zijn er 46 vacatures.

Vakgroep

Door de overname van het failliete ziekenhuis had St Jansdal 35 fte aan medisch specialisten nodig, zo had het ziekenhuis becijferd. Per vakgroep is gekeken of en welke specialisten uit MC IJsselmeerziekenhuizen zouden overkomen. Dat werden er fors minder dan aanvankelijk werd gedacht in Lelystad, zo bleek in januari. In totaal zijn er vijftien artsen uit het oude ziekenhuis overgenomen. Bij de IJsselmeerziekenhuizen werkten ongeveer tachtig artsen.

Integratie

Het was de bedoeling dat een onafhankelijke, door VWS benoemde, integrator aan te stellen om de samenwerking tussen de artsen van St Jansdal en de voormalige MC IJsselmeerziekenhuizen te bespoedigen. Maar dat is er niet van gekomen. Er is wel een integratiewerkgroep gestart, met zowel oude als nieuwe artsen. Nieuwe artsen worden onder andere ingewerkt door met collega’s mee te lopen op de poli’s om zo Epic te leren kennen, het systeem waar heel st Jansdal nu mee werkt. Dat 'buddysysteem' moet ook de integratie bevorderen.