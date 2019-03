ETZ vernieuwt afdeling spoedeisende hulp

De afdeling spoedeisende hulp (SEH) van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ), locatie Elisabeth, heeft vrijdag twee nieuwe gipskamers en zes zogeheten fast track-kamers in gebruik genomen. Hier worden relatief kleine letsels behandeld, zoals wondjes, botbreuken en kneuzingen.

Deze uitbreiding is volgens het ziekenhuis nodig omdat op 27 mei de SEH op locatie TweeSteden sluit. De verwachting is dat na deze sluiting meer patiënten zich bij de SEH op locatie Elisabeth zullen melden.

Volgens het ETZ kunnen veel klachten van patiënten die op de SEH binnenkomen in een snel traject - onder verantwoordelijkheid van een medisch specialist - worden behandeld. Dit gebeurt op een van de fast track-kamers. Groot voordeel van deze werkwijze is dat patiënten minder lang hoeven te wachten, aldus het ziekenhuis.

De oude fast track-kamers op de SEH worden verbouwd tot een aantal extra high tech-kamers, waar ernstige zieke mensen worden opgevangen. Het gaat bijvoorbeeld om patiënten die instabiel zijn en bewaking nodig hebben.

Kort verblijf

Op ETZ-locatie Elisabeth wordt medio mei ook nog een Acuut Kort Verblijf (AKV) geopend. Dat is een soort tussenstop voor patiënten die via de SEH zijn binnengekomen en wachten op de uitslag van een onderzoek of die nog ter observatie moeten blijven. Het AKV biedt plaats aan dertien patiënten: zes bedden en zeven stoelen.