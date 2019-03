NVZD draagt Rutger Jan van der Gaag voor als nieuwe voorzitter

Rutger Jan van der Gaag is voorgedragen als voorzitter van de vereniging van bestuurders in de zorg NVZD. De leden van de vereniging stemmen op vrijdag 12 april over de voordracht. De nieuwe voorzitter neemt per september volgend jaar de voorzittershamer over van Paul van der Heijden, die dan de maximale zittingstermijn van twee keer drie jaar heeft uitgezeten.

Van der Gaag was na zijn studie geneeskunde jarenlang werkzaam als huisarts en (kinder- en jeugd)psychiater, onder meer bij UMC Utrecht en als opleider in Veldwijk. Van 2002 tot 2016 was hij als hoogleraar klinische kinder- en jeugdpsychiatrie, afdelingshoofd en opleider verbonden aan het Radboud UMC /Karakter UCN. Vanaf 2008 was Van der Gaag ook bestuurlijk actief, onder meer als voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en voorzitter van de KNMG. Sinds zijn emeritaat in 2016 vervult hij uiteenlopende functies, onder meer als adviseur en toezichthouder.

Het NVZD-bestuur laat weten verheugd te zijn om Van der Gaag voor te dragen. "Met zijn brede (internationale / bestuurlijke) ervaring in de zorg en inhoudelijke gedrevenheid ziet het bestuur Rutger Jan van der Gaag als een voorzitter die samen met de leden, het bestuur en het bureau de voorzitterstaak als boegbeeld, belangenbehartiger en dienstbaar leider kan invullen", schrijft de NVZD in een persverklaring.

Kwaliteit

"Ik sta pal voor de toekomst van onze hoogstaande gezondheidszorg", zegt Van der Gaag over zijn motivatie om toe te treden tot het NVZD-bestuur. "Het belang van de patiënt dient daarin centraal te staan. En tegelijkertijd ligt de haalbaarheid en het succes daarvan voor een groot deel in de kwaliteit van de bestuurders. Collectief kunnen de leden van de NVZD richting geven aan het noodzakelijke proces. Deze ambities zie ik terug in het beleid van de NVZD. Graag neem ik het op mij om, samen met de leden, het bestuur en het bureau, hier verder vorm aan te geven."