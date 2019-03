Dimence Groep benoemt nieuw lid raad van bestuur

Marco Verheul start per 1 mei als bestuurder van de Dimence Groep. Met zijn benoeming is de raad van bestuur weer voltallig, zo laat de zorgorganisatie weten.

Verheul was de afgelopen zes jaar werkzaam als directeur Financiën bij de Amsterdamse zorgorganisatie Cordaan. Daarvoor werkte hij zes jaar als senior-manager bij Achmea divisie Zorg & Gezondheid. Verheul startte in 1988 zijn carrière bij KPMG Accountants als junior assistent en werkte zich op tot senior-manager.

De raad van toezicht van de Dimence Groep laat weten verheugd te zijn met de benoeming van Verheul. "Met zijn ervaring vanuit Financiën en ook zijn lange ervaring in de zorg is hij van grote toegevoegde waarde in onze raad van bestuur", aldus rvt-voorzitter Wim Boomkamp. "Met Herma van der Wal als voorzitter is de raad van bestuur nu weer op sterkte."

Van der Wal volgde in oktober vorig jaar Ernst Klunder op als voorzitter van de raad van bestuur van de Dimence groep. Zij was al sinds 2008 werkzaam als bestuurder bij de Dimence Groep.