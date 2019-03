Ede krijgt subsidie voor bouw 'voedselpretpark'

In Ede komt een speciaal themapark over voeding, de zogeheten World Food Center (WFC) Experience. In het park krijgen de bezoekers het verhaal te zien over het effect van voeding op het lichaam, wereldwijde voedseluitdagingen en duurzame keuzes rond voedsel.

Donderdag stemde de gemeenteraad van Ede in met het verstrekken van een subsidie van 6 miljoen euro en een lening van 26 miljoen euro voor de bouw van het park, dat in de Mauritskazerne verrijst en op het terrein er direct naast. Eerder stelde de provincie Gelderland al 17 miljoen euro en het rijk 5 miljoen euro beschikbaar, meldt De Gelderlander.

In het park worden bezoekers spelenderwijs bewust van alle aspecten rond voeding en van de consequenties die samenhangen met de keuze van het dagelijkse eten, zo valt te lezen op de website van het WFC. Bij de ontwikkeling van de Experience zijn organisaties betrokken uit het bedrijfsleven, de overheid, de wetenschap en het onderwijs.

Bezoekersaantallen

De gemeenteraad van Ede liet weten twijfels te hebben bij de voorspelde bezoekersaantallen, die geschat worden op 330.000 per jaar. Volgens verantwoordelijk wethouder Leon Meijer draait de Experience echter met 240.000 bezoekers per jaar ook nog quitte. Hij beloofde de raad een second opinion, waarbij de bezoekersaantallen nog eens goed doorgerekend worden.

Tegenover Omroep Gelderland waarschuwen experts voor een mogelijk miljoenenfiasco. Ze noemen het nog te bouwen World Food Center Experience (WFC) "een grote gok" en adviseren de politiek "om niet klakkeloos tientallen miljoenen euro's gemeenschapsgeld in het project te steken". Onderzoeker Albert van Schendel van de Breda University of Applied Sciences: "Dit is een educatiepark, geen attractiepark. Dat is een groot verschil. Dan moet je heel voorzichtig zijn met hoge bezoekersaantallen."

Stichting

De komende maanden wordt gewerkt aan een stichting die de verstrekte subsidies gaat beheren. Vanaf de zomer heeft de gemeenteraad zeggenschap over de statuten daarvan. Naar verwachting begint medio volgend jaar de aanbesteding voor de bouw van het park. Als alles dan verder zonder grote problemen verloopt kunnen de deuren in 2022 open gaan, aldus De Gelderlander.