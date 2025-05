Lidstaten keuren pandemieverdrag goed bij WHO 

“Ik zie geen bezwaren. De resolutie is aangenomen”, zei voorzitter Ted Herbosa, de Filipijnse minister van Volksgezondheid. Delegaties uit lidstaten reageerden met applaus. WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus sprak later over een historische dag. “Het is ook een erkenning van de internationale gemeenschap dat onze burgers, samenlevingen en economieën niet kwetsbaar mogen blijven voor verliezen zoals die tijdens de covid-19-pandemie zijn geleden.”

Sneller gedetecteerd

De overeenkomst moet ervoor zorgen dat gevaarlijke aandoeningen sneller worden gedetecteerd en bestreden. Ook moeten geneesmiddelen en vaccins eerlijker worden verdeeld. Tijdens de onderhandelingen waren er spanningen tussen rijke en minder welvarende landen. Die vonden dat ze tijdens de coronapandemie onvoldoende toegang hadden tot vaccins.

Informatie over pathogenen

Over een belangrijk onderdeel van het verdrag moet nog overeenstemming worden bereikt. Dat gaat over het delen van informatie over pathogenen (ziekteverwekkers), zodat snel kan worden opgetreden bij een uitbraak. Landen hebben tot mei 2026 om de details over dat zogenoemde PABS-mechanisme uit te werken. Daarna moeten lidstaten de overeenkomst nog ratificeren.

Trump

De Verenigde Staten hebben zich eerder teruggetrokken uit de onderhandelingen. Dat gebeurde nadat president Donald Trump had aangekondigd dat zijn land de WHO verlaat. (ANP)