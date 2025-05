Overheidsorganisaties blijven Amerikaanse cloud gebruiken

Dat blijkt uit onderzoek van BNR bij zeventien grote overheidsorganisaties, waaronder DNB, UWV en het RIVM. Geen van hen is gestopt met het gebruik van Amerikaanse platforms en concrete stappen in die richting blijven vooralsnog uit.

Volgens experts zijn de risico’s groot. “Je maakt jezelf heel kwetsbaar als je haast een glazen huis bent voor buitenlandse overheden”, zegt Vincent Böhre van Privacy First. Ook in de Tweede Kamer bestaan al lange tijd zorgen over het gebruik van Amerikaanse clouddiensten.

BNR onderzocht daarom het gebruik van deze diensten bij zelfstandige bestuursorganen (zbo’s) en agentschappen van de overheid. Sommige stellen tegenover BNR dat zij slechts beperkt gebruikmaken van Amerikaanse clouddiensten, bijvoorbeeld alleen voor ondersteunende taken of via externe leveranciers. Andere organisaties, zoals de ACM en het RIVM, gebruiken de cloud ook voor data-analyse. (ANP)