RIVM: belangrijk te weten om welke variant hantavirus het gaat

Het is volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) belangrijk om te achterhalen welk hantavirus precies is aangetroffen bij de opvarende van het cruiseschip bij Kaapverdië. Er bestaat een kans dat het gaat om een zeldzame variant die van mens op mens overdraagbaar is, zegt Chantal Reusken, viroloog en onderzoeker bij het RIVM.

Op een cruiseschip bij Kaapverdië is één opvarende positief getest op het hantavirus, werd in de nacht van zondag op maandag bekend. De WHO spreekt van één bevestigde en vijf mogelijke besmettingen met het hantavirus.

Er bestaan twintig tot dertig verschillende soorten hantavirussen die mensen kunnen infecteren. Muizen en ratten kunnen de virussen bij zich dragen en mensen besmetten via speeksel, keutels of urine. De hantavirussen in Europa geven griepachtige verschijnselen en nier- of leverklachten.

Eén variant hantavirus is overdraagbaar

Van één hantavirus, het Andesvirus, is bekend dat het in kleine clusters ook van mens op mens overdraagbaar is. Deze variant komt voor in Zuid-Amerika en geeft ernstigere klachten, zoals hart- en ademhalingsproblemen. Reusken: “Het is niet uit te sluiten dat het om deze variant gaat. Het cruiseschip is in Zuid-Amerika geweest en de beschrijving van de klachten past er ook bij.” (ANP)

De Nederlandse cruisemaatschappij Oceanwide Expeditions onderzoekt de herkomst en mogelijke verspreiding van het hantavirus aan boord van de MV Hondius. Oceanwide Expeditions is gevestigd in Vlissingen (Zeeland). De maatschappij liet weten bij de hulpverlening samen te werken met onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), het RIVM, de betrokken ambassades en het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens het ministerie bevinden zich tien of elf Nederlanders aan boord, maar het is niet duidelijk of het passagiers of bemanningsleden betreft.

De MV Hondius wordt gebruikt voor expeditiereizen naar Antarctica en het Noordpoolgebied. Aan boord is plek voor zo’n 170 passagiers en 70 bemanningsleden en gidsen. (ANP)