HAP Oost-Brabant benoemt nieuwe raad van toezicht

De Ledenraad van Huisartsenposten Oost-Brabant heeft drie nieuwe leden van de raad van toezicht benoemd. Het betreft Edo de Jaeger, die als voorzitter gaat optreden, Keimpe Bak en Marion Frissen, die respectievelijk de portefeuilles financiën kwaliteit & veiligheid krijgen.

De Jaeger is bestuursvoorzitter van de Koepelstichting ROC Amsterdam en Flevoland en voorzitter raad van commissarissen bij Onze Huisartsen B.V. in de regio Arnhem. Bak is directeur externe betrekkingen van de Parnassia Groep. Frissen werkt als interimmanager en adviseur. Zij is lid van de Cliëntenraad van het Diakonessenhuis Utrecht, Zeist, Doorn. De nieuwe raad start op 1 april en neemt daarmee de taken over van de huidige interim toezichthouder Wim van Herpen.