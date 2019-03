Voetbalprofs stappen in schoenen mantelzorger

Zorg van de Zaak en FC Utrecht zijn een campagne gestart bedoeld om meer aandacht voor mantelzorg te genereren. Bij wijze van startschort zijn selectiespelers van FC Utrecht op 28 maart de provincie ingetrokken voor een verrassingsbezoek aan supporters die als mantelzorger actief zijn. De FC Utrecht-profs nemen voor één dag hun mantelzorgtaken over.

"De balans vinden tussen werk, mantelzorg en ontspanning is moeilijk. Er is al snel sprake van overbelasting, stress en een tekort aan tijd,” licht Dorothee van Vredenburch , CEO van Zorg van de Zaak Netwerk, de campagne toe. "Toch is het belangrijk om op tijd het gesprek aan te gaan. En zelf de stap te nemen om tot oplossingen te komen op het werk. Met deze campagne willen we mantelzorgers bewust maken dat er vaak meer mogelijk is dan je denkt. Wij reiken oplossingen en tips aan om balans in werk, zorg en ontspanning te behouden en te voorkomen."

Drempel

In Nederland geeft één op de acht werkenden als mantelzorger hulp aan een naaste. Uit onderzoek van Werk & Mantelzorg blijkt dat 45 procent van de werkende mantelzorgers een hoge drempel ervaart om mantelzorg op het werk bespreekbaar te maken. FC Utrecht en Zorg van de Zaak –hoofdsponsor van de eredivisionist- voeren nu samen campagne om de problematiek rondom mantelzorg meer bekendheid te geven.

Platform

Als onderdeel van de campagne is een digitaal platform opgezet. Het platform is opgericht voor en door Utrechters om hulp te bieden aan stads- en provinciegenoten die het nodig hebben. Tijdens de actieperiode kunnen mantelzorgers zich aanmelden om geholpen te worden, verhalen van andere mantelzorgers lezen en kunnen er terecht voor praktische tips. Ook kunnen mensen mantelzorgers opgeven om ze in het zonnetje te laten zetten.