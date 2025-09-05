Skipr

Adrz start Academie voor Zelfzorg

,

Adrz is een pilot gestart met een Academie voor Zelfzorg. Het ziekenhuis wil zo patiënten helpen om een deel van hun zorg zelfstandig of samen met hun mantelzorger kunnen doen, zodat ze na hun ziekenhuisopname sneller naar huis kunnen.

Binnen de afdeling Heelkunde begeleiden instructieverpleegkundigen patiënten en mantelzorgers zodat ze de benodigde zorgvaardigheden zelf kunnen uitvoeren. Voorbeelden hiervan zijn injecteren en katheterzorg. Hierdoor kunnen patiënten na een ziekenhuisopname of bij overplaatsing naar geriatrische revalidatiezorg bepaalde handelingen zelfstandig blijven uitvoeren. Ze zijn daarvoor niet meer afhankelijk van bijvoorbeeld thuiszorg.

De eerste patiënten en mantelzorgers hebben inmiddels hun handelingen aangeleerd.

Vergrijzing

De pilot is opgezet binnen het ziekenhuis. Adrz heeft de ambitie om het trainingsaanbod uit te breiden en wil in de toekomst de samenwerking met andere zorgorganisaties in de regio versterken. Het ziekenhuis speelt hiermee in op groeiende uitdagingen binnen de zorg, zoals vergrijzing, personeelstekorten en toenemende zorgkosten, aldus de organisatie.

MantelzorgPatiëntZiekenhuizen

