Adrz start Academie voor Zelfzorg

Binnen de afdeling Heelkunde begeleiden instructieverpleegkundigen patiënten en mantelzorgers zodat ze de benodigde zorgvaardigheden zelf kunnen uitvoeren. Voorbeelden hiervan zijn injecteren en katheterzorg. Hierdoor kunnen patiënten na een ziekenhuisopname of bij overplaatsing naar geriatrische revalidatiezorg bepaalde handelingen zelfstandig blijven uitvoeren. Ze zijn daarvoor niet meer afhankelijk van bijvoorbeeld thuiszorg.
De eerste patiënten en mantelzorgers hebben inmiddels hun handelingen aangeleerd.
Vergrijzing
De pilot is opgezet binnen het ziekenhuis. Adrz heeft de ambitie om het trainingsaanbod uit te breiden en wil in de toekomst de samenwerking met andere zorgorganisaties in de regio versterken. Het ziekenhuis speelt hiermee in op groeiende uitdagingen binnen de zorg, zoals vergrijzing, personeelstekorten en toenemende zorgkosten, aldus de organisatie.