Ruim 10 procent van de mantelzorgers stopt met werken door zorgtaken

,

14 procent van de mantelzorgers is gestopt met werken of arbeidsongeschikt geraakt door de mantelzorg. Dat blijkt uit een peiling van Alzheimer Nederland, MantelzorgNL en Werk&amp;Mantelzorg onder ruim 700 werkende mantelzorgers.

De invloed van de mantelzorg op het werk uit zich vooral in het opnemen van meer verlof of vrije dagen (42 procent) en minder uren gaan werken (37 procent). 82 procent van de mantelzorgers geeft aan dat de mantelzorg een behoorlijk of sterke invloed heeft op het werk. Bij mantelzorgers die licht intensief voor iemand zorgen is de invloed van het mantelzorgen op het werk wat minder sterk. 1 op de 3 mantelzorgers werkt door de zorg voor een ander vier uur per week minder.  Drie op de tien kan de mantelzorg (heel) slecht combineren met hun werk.

Steun en begrip

Met name voor de grote groep licht intensieve mantelzorgers, kan een werkgever invloed uitoefenen op de combinatiedruk, stellen de drie organisaties. Op het werk hebben mantelzorgers behoefte aan steun en begrip, en aan de mogelijkheid om hun werk zelf in te richten. Alzheimer Nederland, MantelzorgNL en Werk&Mantelzorg: “Werkgevers kunnen medewerkers die mantelzorgen, ondersteunen door periodiek het gesprek aan te gaan, begrip te tonen en flexibiliteit in werktijden en werklocatie te bieden.”

Bij de groep zwaar intensieve mantelzorgers is steun, begrip en voldoende professionele zorg met afstand de belangrijkste factor om mantelzorg en werk goed te kunnen combineren. “Hoe intensiever de zorgsituatie, hoe belangrijker het is dat de zorg voor de naaste toereikend en passend is”, aldus het persbericht. 

