Bravis ziekenhuis start proef met familieparticipatie bij zorg

,

Het Bravis ziekenhuis laat naasten van een patiënt tijdens een opname actief meedoen in de zorg. Het ziekenhuis doet dit in het kader van een proef met familieparticipatie.

Op verschillende verpleegafdelingen loopt sinds deze maand de proef Samen zorgen, waarin partners, familieleden of andere naasten ondersteunen bij dagelijkse handelingen zoals eten en drinken, bewegen of aanwezig zijn bij gesprekken met zorgverleners, zo laat het Bravis ziekenhuis weten.

Voorbereiden op ontslag

Met deze proef wil Bravis inspelen op de behoefte van patiënten aan meer regie en ondersteuning tijdens hun opname. Het betrekken van naasten kan ervoor zorgen dat patiënten zich veiliger en meer op hun gemak voelen. Tegelijk helpt het naasten om beter voorbereid te zijn op de zorg na ontslag uit het ziekenhuis, aldus het ziekenhuis.

Onderzoek

De proef wordt gedurende drie maanden uitgevoerd op drie afdelingen, Longgeneeskunde, Neurologie en GF8 (traumatologie), binnen het ziekenhuis. Tijdens de proef worden ervaringen van patiënten, naasten en zorgverleners actief verzameld. Deze inzichten worden gebruikt om te onderzoeken hoe Samen zorgen verder ontwikkeld en mogelijk breder ingezet kan worden.

Meer over:MantelzorgZiekenhuizen

