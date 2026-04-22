Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Vvt
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Tweederde mantelzorgende kinderen ervaart stress

De druk op volwassen kinderen die zorg verlenen aan hun ouders loopt op. Dat blijkt uit onderzoek van ANBO-PCOB. 63 procent van de zorgende kinderen ervaart stress. Vooral vrouwen lopen tegen problemen aan door de extra hulp die ze aan hun ouders geven.

De druk neemt toe doordat ouderen langer thuis wonen en families vaker de zorg op zich nemen. Van het doen van boodschappen en meegaan naar een afspraak tot klussen in huis. Kinderen regelen de zorg, organiseren praktische zaken en bieden emotionele steun, vaak naast werk en gezin.

“Deze uitkomsten laten zien dat Nederland niet langer kan doen alsof dit vanzelf goedkomt”, zegt directeur-bestuurder Anneke Sipkens van ANBO-PCOB, de belangenorganisatie voor ouderen. “De politiek moet zorgen voor duidelijke ondersteuning en ruimte om zorg en werk te combineren.”

70 procent van de ondervraagden verleent de ondersteuning graag. Toch is de combinatie met het eigen leven voor velen moeilijk. Volwassen kinderen helpen vooral met medische begeleiding, digitale zaken en administratie. Ook emotionele steun kost veel tijd en energie. Bijna de helft vindt het moeilijk dit te combineren met andere verplichtingen. Onder mensen die dagelijks helpen loopt dit op tot 65 procent.

Weinig steun op werk

Op het werk blijft deze zorg vaak onzichtbaar. Zo krijgt 15 procent geen ruimte van de werkgever en heeft 30 procent hier nooit om gevraagd. Dat laat zien dat mantelzorg nog te vaak onzichtbaar blijft op het werk, terwijl daar veel te verbeteren is. Veel mensen weten niet waar ze met vragen terechtkunnen.

De SER waarschuwde in februari 2026 dat de druk op werk en zorg verder toeneemt en dat een integrale aanpak nodig is om overbelasting te voorkomen.

Reageer op dit artikel
Meer over:Mantelzorg

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Reader Interactions

Reacties