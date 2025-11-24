Duidelijkheid over verantwoordelijkheid en scholing nodig voor samenwerking mantelzorger

Een goede samenwerking tussen verpleegkundigen en mantelzorgers is noodzakelijk om informele zorg te versterken. Daar is wel wat voor nodig, waaronder scholing van verpleegkundigen en duidelijkheid over juridische verantwoordelijkheid. Dit blijkt onderzoek van Nivel .

Het Nivel onderzocht de behoeften van (wijk)verpleegkundigen en mantelzorgers met betrekking tot de onderlinge samenwerking aan de hand van drie bijeenkomsten. Hieruit kwam naar voren dat randvoorwaarden goed geregeld moeten zijn.

“Denk aan scholing voor verpleegkundigen over de samenwerking met mantelzorgers, flexibiliteit van werkgevers van mantelzorgers en duidelijkheid over juridische verantwoordelijkheden”, schrijft Nivel. “Wanneer deze voorwaarden goed geregeld zijn, kan een toename van de inzet van mantelzorgers mogelijk bijdragen aan het oplossen van de personeelstekorten in de zorg.”

Vertrouwen

Volgens de deelnemende (wijk)verpleegkundigen en mantelzorgers zijn goede communicatie, vertrouwen en gelijkwaardigheid van belang in de samenwerking. Ook is er vanuit beide groepen aandacht nodig voor welzijn en belastbaarheid en vonden de deelnemers het belangrijk om de samenwerking regelmatig samen te evalueren. Verpleegkundigen gaven aan behoefte te hebben aan scholing op het gebied van de samenwerking met mantelzorgers, bijvoorbeeld over motiverende gespreksvoering.

Uitleg

Deelnemende mantelzorgers stonden ervoor open om handelingen van verpleegkundigen over te nemen, mits de handeling niet te complex of risicovol is en zij duidelijke uitleg en begeleiding krijgen. “Het overnemen van verpleegkundige handelingen door mantelzorgers vraagt van verpleegkundigen dat zij moeten kunnen inschatten wanneer een mantelzorger voldoende bekwaam is om dit te doen. Ook is duidelijkheid nodig over juridische verantwoordelijkheden”, aldus Nivel.