Natuurgenezer gebruikte onnauwkeurige weegschaal

De weegschaal die de Duitse natuurgenezer Klaus Ross gebruikte bij het doseren van zijn middel tegen kanker, was daar niet voor toegerust. Dat bleek vrijdag tijdens een zitting van de rechtbank in Krefeld. Die boog zich over de weegschaal die Ross gebruikte.

Een te hoge dosering leidde eind juli 2016 tot de dood van twee vrouwen en een man, onder wie een 55-jarige man uit Apeldoorn en een 43-jarige vrouw uit Wijk en Aalburg. Volgens de Duitse justitie was de weegschaal onnauwkeurig en leidde dat tot de overdosis van het alternatieve middel 3-broompyruvaat (3-BP), een glucoseremmer.

Goedkoop

Justitie houdt Ross verantwoordelijk voor de dood van de drie patiënten. Ross behandelde in zijn kliniek in Bracht vlakbij Roermond eind 2015 en tot juli 2016 Nederlandse kankerpatiënten met het middel. Volgens deskundigen had Ross een apothekersweegschaal moeten gebruiken. De weegschaal die hij in plaats daarvan gebruikte, was goedkoper en kon aanleiding geven tot afwijkingen in de dosering.

Een milligram is 0,001 gram. De weegschaal van Ross had echter slechts twee cijfers achter de komma. Dat geeft volgens de deskundigen risico's, omdat Ross in milligrammen moest afwegen. Hij gaf naar eigen zeggen patiënten tussen de 10 en 30 milligram 3-BP per kilo lichaamsgewicht.

Tijdens de zitting bleek echter dat Ross nogal eens verzuimde te wegen hoe zwaar iemand was. Hij ging meestal af op het gewicht dat de patiënt zelf opgaf. Zelfs bij het noteren van het lichaamsgewicht zat hij er soms naast, aldus justitie. Ze noteerde hij dat een patiënte 70 kilo woog, terwijl ze nooit meer dan 51 heeft gewogen. Ross documenteerde niet alles. Zo schreef hij niet altijd op hoeveel 3-BP hij aan een patiënt toediende. (ANP)