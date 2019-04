Amphia neemt maatregelen tegen lange wachttijden SEH

Amphia in Breda neemt maatregelen tegen de lange wachttijden op de spoedeisende hulp. Dat meldt BN De Stem. Meer personeel en een extra opvangpost moeten verlichting brengen.

Het extra persooneel zal gerichter worden ingezet in de uren dat de aanloop op de SEH het hoogst is. Daarnaast is er een extra opvangpost gecreëerd voor de niet direct acute en ingewikkelde gevallen. Zo is er meer ruimte voor de complexe acute zorg.

De SEH ontvangt jaarlijks 33.000 patiënten. Daarvan worden er 12.000 opgenomen. Enkele jaren geleden werd er slechts een kwart opgenomen. Volgens BN de Stem duidt dit er op dat de, veelal oudere, patiënten tegenwoordig ernstiger ziek zijn. Afgelopen winter liepen de wachttijden op de SEH van het Amphia ziekenhuis in Breda hoger op dan normaal. Op gegeven moment was de toestroom van patiënten groter dan het ziekenhuis aan kon. Dit zou niet hebben geleid tot gevaarlijke situaties. Opstoppingen zorgden wel voor ongenoegen bij het ambulancepersoneel.

Bemoedigend

De eerste ervaringen zijn bemoedigend, aldus longarts en voorzitter Remco Djamin van het Medisch Specialistisch Bedrijf van het Amphia in BN de Stem. Hierbij stelt hij wel de kanttekening dat er in de winter sprake was van een flinke griepepidemie en dat daar dit jaar nog geen sprake van was.