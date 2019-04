Saron Zorgverlening na doorstart weer failliet

De rechtbank in Almelo heeft de Stichting Saron Zorgverlening opnieuw failliet verklaard. Vorig jaar ging de zorginstelling failliet, maar toen werd er een doorstart gemaakt. Maar omdat de gemeente Enschede de subsidie stopzet, was een nieuw failliet onvermijdelijk. Saron heeft nauwelijks andere inkomsten.

Dat meldt dagblad Tubantia. De gemeente stopte met subsidie omdat de zorgverlening onder de maat was. Saron eiste in kort geding dat de gemeente zou blijven betalen, maar verloor de rechtszaak. Het gaat om een bedrag van negen ton.

Aangifte

Het is inmiddels de derde keer dat de Christelijke instelling failliet gaat. In 2012 ging de Stichting Saron Zorg en Dienstverlening failliet nadat er aangifte was gedaan van fraude met zorggelden. In 2018 ging de opvolger, Zorggroep Saron failliet nadat bleek dat de financiële administratie een puinhoop was. De doorstart werd toen gemaakt door stichting Saron Zorgverlening.