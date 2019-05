Apothekers in de knel door duurdere medicijnen

Het laatste halfjaar zijn de inkoopprijzen van generieke geneesmiddelen met 5,5 procent gestegen. Apothekers met contracten met zorgverzekeraars, waarin een vast bedrag wordt vergoed voor een vaste hoeveelheid geneesmiddelen, lopen hierdoor het risico dat de vergoeding achterblijft. Dat schrijft het Pharmaceutisch Weekblad.

De minister van VWS stelt jaarlijks in april en oktober de maximumprijzen vast voor receptgeneesmiddelen. Dit gebeurt op basis van de Wet Geneesmiddelenprijzen (WGP). De prijzen van receptmiddelen binnen het basispakket zijn de afgelopen maand gedaald met ongeveer 0,2 procent. Dit is gelijk aan de gemiddelde daling in het afgelopen halfjaar.

Het prijspeil van generieke receptgeneesmiddelen en spécialités ondergaan een tegengestelde ontwikkeling. Hoewel de prijzen van spécialités dalen met 1,9 procent, stijgen de prijzen van generieke middelen met 5,5 procent, aldus Stichting Framaceutische Kengetallen (SFK) in het Pharmaceutisch Weekblad. Volgens het SFK is het een nieuw fenomeen dat prijzen over het gehele segment stijgen.