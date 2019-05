Thuiszorgbedrijf kiest andere naam na waarschuwing IGJ

Avirazorg, dat van de IGJ voorlopig geen nieuwe cliënten mag aannemen, werkt door onder een andere naam. De Utrechtse aanbieder van thuiszorg helpt haar cliënten nu onder de naam Stichtse Zorg.

Dat meldt dagblad AD op 6 mei. Meerdere cliënten van Avirazorg hebben de afgelopen maanden hierover een brief gehad. Daarin staat ook vermeld dat er niks voor ze veranderd. Ze krijgen inderdaad dezelfde medewerkers als voorheen.

Belangenverstrengeling

Stichtse Zorg en Avirazorg hebben nagenoeg dezelfde teksten op hun websites. Het AD ontdekte zelfs dat er per ongeluk ergens ‘Avirazorg’ staat onder het kopje ‘Over ons’ op de site van Stichtse Zorg. De beide zorgorganisaties delen ook een adres in Utrecht Overvecht, waar de IGJ eerder Avirazorg bezocht. Dat de bestuurders en toezichthouders van Stichtse Zorg en Avirazorg nauwe banden met elkaar hebben, blijkt uit gegevens van de Kamer van Koophandel. Hun namen komen in verschillende functies voor bij meerdere thuiszorgaanbieders in de regio Utrecht. In haar rapport over Avirazorg waarschuwde de IGJ al over de schijn van belangenverstrengeling.



De inspectie verbood in april Avirazorg voorlopig nieuwe cliënten aan te nemen, omdat het bedrijf – met de officiële naam Pretoria Zorg BV – geen goede en veilige zorg kan leveren. De IGJ gaf het thuiszorgbedrijf tot half mei om haar zaken op orde te krijgen.