Inspectie tikt aanbieder thuiszorg op vingers

Aanbieder van thuiszorg Pretoria Zorg, die werkt onder de naam Avirazorg, mag voorlopig geen nieuwe cliënten aannemen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft vastgesteld dat het bedrijf tekortschiet op vrijwel alle onderzochte terreinen.

De inspectie liet maandag weten dat Pretoria Zorg geen goede en veilige zorg kan leveren. De leiding van het bedrijf ziet nauwelijks in waar zich risico's voordoen bij de zorg. "Op dit moment is de zorgverlening binnen Pretoria Zorg B.V. zodanig georganiseerd dat het van (toevallige) omstandigheden afhangt of er al dan niet zorg van een goed niveau wordt verleend", schrijft de inspectie in de aanwijzing die ze het bedrijf heeft opgelegd.



Pretoria Zorg, dat thuiszorg levert in de provincie Utrecht, mag pas weer nieuwe cliënten aannemen als het bedrijf de zorg volgens de aanwijzingen van de inspectie heeft verbeterd. (ANP)