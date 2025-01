IGJ wil dat zorg tijdens evenementen verbetert

De zorgverlening tijdens evenementen in het land is voor verbetering vatbaar, vindt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Die signaleert op basis van eigen onderzoek dat niet altijd genoeg mensen met het juiste opleidingsniveau klaarstaan om bezoekers te helpen. Dat is wel belangrijk voor het geval mensen tijdens een evenement bijvoorbeeld een ongeluk krijgen, een enkel verstuiken of een drugsvergiftiging oplopen.