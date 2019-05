Neurostimulatie-studie bij dwarslaesie krijgt vervolg

De Zwitserse neurowetenschapper professor Grégoire Courtine heeft laten zien dat mensen met een incomplete dwarslaesie met behulp van een bijzonder implantaat en intensieve revalidatie weer stappen konden zetten. Deze studie krijgt een vervolg.

Dit meldt Dwarslaesie Organisatie Nederland. Eind vorig jaar was veel media-aandacht voor de studie van neurowetenschapper professor Grégoire Courtine. Aan de vervolgstudie, die luistert naar de naam STIMO 2, zullen de Sint Maartenskliniek en het Radboudumc meedoen. In dit onderzoek worden mensen met een incomplete dwarslaesie gevolgd die zij hebben opgelopen door een ongeval en die nog moeten starten met de revalidatie.

Drie vragen

“We willen met de STIMO 2 studie drie vragen beantwoorden”, vertelt revalidatiearts Ilse van Nes van de Sint Maartenskliniek: “Namelijk: is de operatie met het implantaat en de revalidatie effectief voor mensen die net een dwarslaesie hebben opgelopen? Hoe goed werkt de nieuwe sonde, die door GTX Medical speciaal is ontwikkeld om het loopcentrum in het ruggenmerg te stimuleren? En zijn de resultaten van de therapie net zo goed als de chirurgie en de revalidatie ook buiten Lausanne toegepast worden?”.

De STIMO 2-studie zal een tot twee jaar duren en waarschijnlijk in september van dit jaar starten. Professor Courtine zal ook dit vervolgonderzoek leiden, samen met het Nederlandse bedrijf GTX Medical.