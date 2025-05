Adriano Huis tekent bezwaar aan tegen besluit IGJ

Het bestuur van Het Adriano Huis is “diep geraakt” door de aanwijzing van de IGJ en de publieke berichtgeving daarover. “De gevolgen van dit besluit raken niet alleen onze organisatie, maar vooral onze bewoners, mensen met zeer complexe problematiek en de medewerkers die zich dag en nacht voor hen inzetten”, aldus de zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, ernstige gedragsproblemen en vaak een geschiedenis van verslaving en trauma.

Vorige maand legde de IGJ een aanwijzing op waarin is opgenomen dat het bestuur van Het Adriano Huis binnen een maand, uiterlijk op 17 mei, moet aftreden. “Wij vinden dit ingrijpen disproportioneel en onnodig ontwrichtend voor bewoners en medewerkers”, aldus Adriano Huis.

Gezien de steun die Het Adriano Huis zegt te krijgen van de 18 bewoners, hun wettelijk vertegenwoordigers, de medewerkers en het netwerk rond Het Adriano Huis, heeft de organisatie besloten de aanwijzing aan te vechten middels een bezwaarprocedure. Ook heeft het bestuur de rechter verzocht een voorlopige voorziening te treffen om de aanwijzing van de IGJ op te schorten.

De IGJ maakte zich zorgen over de manier van omgang met de cliënten: “De inspectie stelt vast dat cliënten al lange tijd niet goed worden behandeld. De cliënten worden door de bestuurders voor schut gezet, bang gemaakt en in verwarring of verlegenheid gebracht. Sommige zorgverleners doen daaraan mee.”

Adriano Huis ervaart de interventie als “disproportioneel en in strijd met het belang van de bewoners. Wij zijn juist bezorgd over de ontwrichtende werking van dit besluit op een doelgroep die afhankelijk is van stabiliteit, veiligheid en nabijheid.”