Zorgverzekeraars vechten vonnis ongecontracteerde zorg aan

De vier grote zorgverzekeraars vechten een vonnis van de rechtbank Gelderland over ongecontracteerde zorg aan. De uitspraak was in februari en de partijen konden tot deze week in beroep gaan. Medisch Contact meldt bij monde van de verzekeraars dat zij dit ook hebben gedaan.

De zaak tegen Zilveren Kruis, VGZ, CZ en Menzis is aanhangig gemaakt door de Stichting Vrije Artsenkeuze, die wordt ondersteund door 25 klinieken. Zij protesteren hiermee tegen de kortingen die zorgverzekeraars toepassen bij de vergoeding van ongecontracteerde zorg. De klinieken kregen in februari deels gelijk. De rechtbank oordeelde dat de zorgverzekeraars geen vaste korting mochten berekenen maar een vergoeding moesten baseren op het soort zorg dat was geleverd en de daadwerkelijke kosten van een behandeling.

De verzekeraar hebben nu dus bekend gemaakt dat ze tegen de gerechtelijke uitspraak in beroep gaan. Omdat het om pro forma beroepen gaat, moeten zij de inhoudelijke argumentatie nog voorbereiden, zo meldt Medisch Contact. Ze kunnen daarom nu nog geen toelichting geven op hun overwegingen.

De nieuwssite wijst erop dat er inmiddels ook een advies van de procureur-generaal aan de Hoge Raad ligt in een vergelijkbare zaak waarbij een ggz-instelling zich tegen de lagere vergoeding door zorgverzekeraars. In dit advies onderschrijft de procureur-generaal de overwegingen van de rechtbank Gelderland. De uitspraak in deze zaak wordt in juni verwacht.