Zorgplafond voor patiënten Zilveren Kruis bij De Kinderkliniek 

De Kinderkliniek neemt in 2025 geen nieuwe patiënten meer aan die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO, De christelijke zorgverzekeraar of De Friesland. Het zorgbudget is volgens dit zelfstandig behandelcentrum bereikt.

De patiëntenstop geldt alleen voor mensen met een natura polis. De Kinderkliniek ‘betreurt de gang van zaken ten zeerste’, maar ze zien geen andere mogelijkheid.



De Kinderkliniek komt voort uit het Flevoziekenhuis Almere en is een initiatief van kinderartsen Norbert van den Berg en Tim Vreede uit 2009. Door de snelle groei van Almere en de sterke toename van het geboortecijfer was uitbreiding van de capaciteit van kindergeneeskunde noodzakelijk. Van den Berg en Vreede ‘pakten de unieke kans’ om De Kinderkliniek op te zetten in een apart, kindvriendelijk gebouw.