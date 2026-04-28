Overstappers zorgverzekering staren zich blind op premie

,

Bij het overstappen naar een andere zorgverzekering vergeten mensen vaak goed te checken welke zorgverleners door een verzekeraar zijn geconctracteerd. Dat stelt de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen.

De hoogte van de premie is de belangrijkste reden om over te stappen naar een nieuwe zorgverzekering. Daardoor stapten er eind 2025 relatief weinig mensen over: 1,15 miljoen. Ook onder deze groep is de premie de belangrijkste reden om over te stappen.

Hoewel de hoogte van de premie natuurlijk van belang is, waarschuwt Gert-Jan Heinsman van de SKGZ dat overstappers verder moeten kijken dan dat. De SKGZ merkt dat mensen vaak na 1 januari tegen problemen met hun verzekering aanlopen. De SKGZ heeft geen concrete cijfers over het aantal mensen dat later spijt heeft van de overstap, maar het ziet dit probleem elk jaar weer opduiken.

Niet gecontracteerd

Soms blijkt een zorgverlener niet gecontracteerd, waardoor iemand een stuk verder moet reizen voor een bezoek aan het ziekenhuis. Ook blijkt soms dat een bepaalde behandeling buiten het basispakket bij de nieuwe verzekeraar niet of in mindere mate wordt vergoed.

“Het blijft een moeilijke beslissing natuurlijk. Want soms is het in december gewoon nog niet duidelijk of een bepaalde zorgverlener gecontractreerd wordt'”, zegt Heinsman. Hij pleit daarom vooral voor voorzichtigheid, zeker bij de groep mensen die het lastig vindt om zich goed te informeren.

