Interzorg bouwt servicecentrum in Assen

Op 7 mei heeft Interzorg het startsein gegeven voor de bouw van een groot servicecentrum in Assen-Noord. De zorginstelling gaat er vanaf de zomer van 2020 zelf vers eten koken en de was doen voor de duizend bewoners in de negen zorgcentra in Noord- en Midden-Drenthe. Ook de voorraden en hulpmiddelen komen hier straks vandaan.

Dat meldt Interzorg op haar website. Het servicecentrum wordt ontwikkeld en gerealiseerd door Duurzaam Wonen/Warberfonds Ontwikkel BV. Het gebouw krijgt zonnepanelen en warmteboilers. Interzorg gaat het pand huren en vanuit daar facilitaire diensten organiseren met Distrivers, Laundry Expert, Bouter en Pet!.

Menu’s

Nu neemt Interzorg nog eten af van Distrivers, waarvan de menu's drie weken van tevoren besteld moeten worden. Dat maakt het onmogelijk om op het laatste moment nog te variëren. Dat kan straks wel. Daarnaast hoeft Interzorg minder conserveringsmiddelen te gebruiken. Ook is er ruimte voor streekproducten en voor de speciale dieetlijn die Interzorg heeft om gezond oud te worden.

Logistiek

De negen locaties worden vanaf medio 2020 ingericht voor wonen en zorg, met zo min mogelijk ruimte voor ondersteunende, niet-zorg gerelateerde diensten of faciliteiten. Zorgmedewerkers zijn dan niet meer verantwoordelijk voor de logistiek van hulpmiddelen, wasgoed en eten en drinken. In de nieuwe situatie leveren facilitaire medewerkers tot de (koel)kast, aldus Interzorg.