Woonzorgcentrum Carel van den Oever gaat sluiten

Carel van den Oever stond als een van de oudste panden van WZH al langere tijd op de nominatie om gemoderniseerd te worden. Besloten is om dat proces te versnellen, zo laat de organisatie weten. “Een belangrijk argument voor dit besluit is dat WZH in deze buurt (in de regio Escamp) voldoende capaciteit heeft om bewoners, medewerkers en vrijwilligers te herplaatsen. Dit besluit past in de koers die WZH inzet om de veranderingen op onder andere de arbeidsmarkt en in de zorg het hoofd te bieden. Zo is WZH beter voorbereid op de zorg van morgen.”

De verhuizing naar drie WZH locaties in de buurt WZH Waterhof, WZH De Strijp en WZH Sammersbrug vindt naar verwachting in september 2025 plaats.

WZH heeft veertien woonzorgcentra en biedt thuiszorg en meerdere Dagactiviteiten- en Ontmoetingscentra in de regio Haaglanden. WZH is gespecialiseerd in het bieden van langdurige zorg, revalidatiezorg, behandeling en ondersteuning aan ouderen met lichamelijke beperkingen, ouderen met dementie en mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).