WZA brengt bod uit op gebouw NAM

Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) heeft een (niet-bindend) bod uitgebracht op het NAM-gebouw. Dit hoofdkantoor van de Nederlandse Aardolie Maatschappij aan de Schepersmaat in Assen is onlangs in de verkoop gekomen.

Het WZA ziet in het pand een optie om de continuïteit van zorg in de toekomst te waarborgen en met andere zorgverlenende partijen de benodigde zorgtransformaties te realiseren.

Het ziekenhuis onderzoekt de opties voor toekomstige huisvesting. Om aan huidige en toekomstige eisen te voldoen, zijn investeringen noodzakelijk. Verhuizen naar het gebouw van de NAM is één van de opties. Andere mogelijkheden zijn fors verbouwen in het huidige pand, uitbreiden op het huidige terrein of een nieuw ziekenhuis bouwen op een nieuwe locatie.

Samenwerkingen

Alle scenario’s hebben voor- en nadelen, erkent Erwin van Santen van de raad van bestuur. “De optie om te verhuizen naar het NAM-gebouw heeft onze voorkeur”, zegt hij. “We zien dat het gebouw mogelijkheden biedt voor toekomstige verdere samenwerkingen in een veranderend zorglandschap.”

“De samenwerkingen die we nu al hebben met regionale zorginstellingen en andere ketenpartners zouden meer concrete vormen kunnen aannemen door ook fysiek dicht bij elkaar te zitten”, zegt mede-bestuurslid Eline van Slobbe. “Daarmee kunnen we invulling geven aan de benodigde zorgtransformatie om de toegankelijkheid van zorg overeind te houden.”

Continuïteit

Dat er iets nodig is om onze continuïteit van zorg te garanderen, staat vast. “Rond 2034 moet er een oplossing zijn”, zegt Van Slobbe. “Daarbij kijken we naar de toekomst van het WZA en de zorgverlening in de regio. Onze belangrijkste taak blijft zorg te verlenen aan de inwoners van Drenthe. Dat doen we graag met anderen, zoals we nu ook in het WZA samenwerken met onder meer Dokter Drenthe, Interzorg en Icare.”