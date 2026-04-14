Nieuwbouw Bravis Ziekenhuis van start

De nieuwbouw van het Bravis Ziekenhuis is maandag gestart. Dat wil zeggen dat er een begin is gemaakt met het ‘bouwrijp maken’ van het terrein. Het echte bouwen moet in oktober starten, meldt Omroep Brabant .

De komende maanden worden kabels en leidingen verlegd. Verder wordt er een ‘bouwweg’ aangelegd voor het zware bouwverkeer. “Er is de afgelopen jaren veel energie gestoken in de voorbereidingen van het project. Vandaag is daarom zeker een echte mijlpaal”, zegt wethouder Paul de Beer van Roosendaal tegen Omroep Brabant.

Onteigeningsprocedures

De gemeente bezit inmiddels alle grond waar het klaverblad-ziekenhuis op gebouw moet worden. Omroep Brabant vermeldt dat er nog procedures lopen over de waarde van enkele stukken grond die via onteigening zijn verkregen, maar dat is volgens de wethouder vooral een ’technische afhandeling’ die de voortgang van de bouwwerkzaamheden niet meer in de weg staat.

Als alles volgens plan gaat, gaat het nieuwe Bravis Ziekenhuis uiterlijk begin 2030 open.