Nieuwbouw Bravis ziekenhuis krijgt vorm van klaverblad

Over vijf jaar verschijnt, in het nog aan te leggen landschapspark De Bulkenaar in Roosendaal, de nieuwbouw van het Bravis ziekenhuis. Het nieuwe ziekenhuis wordt compact, duurzaam en krijgt de vorm van een klaverblad.

Het Bravis ziekenhuis heeft de nieuwbouwplannen definitief gemaakt. Het krijgt de vorm van een klaverblad, net zoals het Deense New North Zealand Hospital. Duurzaamheid vormt een belangrijk onderdeel van de nieuwbouw. Zo krijgt het nieuwe ziekenhuis uitgerust met een warmtekoudeopslag en wordt er zonne-energie opgewekt.

Healing environment

“Bijna alle patiëntkamers hebben uitzicht op het groene landschapspark, dat is uniek in Nederland”, vertelt chirurg Denis Susa in de Rucphense Bode. Susa zit in het Kernteam Bouw van Bravis. “Het groene aspect komt ook letterlijk terug in het ziekenhuis, met het ontwerp van de patio’s, terrassen en tuinen. Ook voor de collega’s zal het een prettige en bijzondere werkomgeving zijn. Door het ontwerp van en de verbondenheid met het landschapspark ontstaat er een healing environment: een omgeving die bijdraagt aan het welzijn van patiënten.”

Nieuwbouw Bravis ziekenhuis

Het personeel was nauw betrokken bij de plannen, stelt bestuurder Albert-Jan Mante: “Gedurende het ontwerpproces hebben we steeds een beroep kunnen doen op de expertise en ervaring van een groep van ongeveer 300 medewerkers, waaronder medisch specialisten en verpleegkundigen. We zijn bijzonder trots op het eindresultaat waaraan we samen zo hard hebben gewerkt: er komt straks een toekomstbestendig ziekenhuis in onze regio, waar patiënten aangenaam kunnen verblijven, waar bezoekers zich welkom voelen en waar onze collega’s goed en prettig kunnen werken.”