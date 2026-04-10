Albert Schweitzer ziekenhuis start verbouwing intensive care

,

Het Albert Schweitzer ziekenhuis is begonnen met de verbouwing van de Intensive Care (IC). Naar verwachting wordt de nieuwe IC begin 2028 in gebruik genomen.

Met de verbouwing van de IC worden twintig eenpersoonskamers gerealiseerd. Ook neemt het aantal isolatiekamers toe van vijf naar acht.

De verbouwing vindt plaats in drie fases. Eerst wordt de voormalige hartbewaking verbouwd tot een nieuwe IC-ruimte. Daarna verhuist de IC en wordt de huidige afdeling aangepakt. In de laatste fase worden ondersteunende voorzieningen gerealiseerd, zoals familiekamers en extra faciliteiten voor medewerkers.

Het Albert Schweitzer ziekenhuis onderzoekt op dit moment de mogelijkheden voor nieuwbouw. Een eventuele verhuizing kan nog jaren kan duren, dus daardoor blijft het ziekenhuis gepast investeren in de huidige locaties. De verbouwing van de IC is daar een goed voorbeeld van: een moderne afdeling die klaar is voor de toekomst en aansluit op de hoge kwaliteitseisen van intensive care-zorg.

