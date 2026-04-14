Catharina Ziekenhuis kampt met stroomstoring: geplande operaties afgezegd

Het Catharina Ziekenhuis kampt dinsdag met een stroomstoring. Het Eindhovense ziekenhuis heeft de noodstroom ingeschakeld. Een deel van de niet-acute en planbare zorg is momenteel afgezegd. Eind van de middag was de storing verholpen en werd de zorg weer opgestart.

Omroep Brabant meldt dat de stroomstoring tijdens een maandelijkse test van de noodstroom ontstond. Doordat de accu kapotging, blijft het ziekenhuis draaien op noodstroom. Dinsdagochtend meldde het Catharina Ziekenhuis dat er een monteur aanwezig is.

Operaties afgezegd

De acute en kritieke zorg en de poliklinische afspraken gaan door. “Uit voorzorg is een deel van de niet-acute zorg en geplande behandelingen, waaronder operaties, tijdelijk niet opgestart”, aldus het Catharina Ziekenhuis in haar liveblog.

De zorg werd pas weer opgeschaald als het ziekenhuis zeker weet dat alle systemen en apparatuur weer stabiel functioneren. Om kwart over vier ’s middags kwam de bevestiging dat de storing verholpen was. De zorg werd daarna weer opgestart.

Overnemen patiënten

Máxima MC, Anna Zorggroep, Elkerliek ziekenhuis, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ), Jeroen Bosch Ziekenhuis, Bernhoven, Amphia en St. Jans Gasthuis namen de patiënten dinsdag tijdelijk over. Met patiënten bij wie een afspraak vandaag niet door is gegaan, wordt contact opgenomen.