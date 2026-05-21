Ingestorte parkeergarage bij ziekenhuis Nieuwegein vrijdag open

De parkeergarage bij het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein, die twee jaar geleden deels instortte, gaat vrijdag weer open. Dat laat het ziekenhuis donderdag weten.

In parkeergarages kunnen bezoekers met een hellingbaan naar een andere verdieping rijden. Bij de garage in Nieuwegein kwam de bovenste baan op 26 mei 2024 naar beneden. Door het gewicht en de druk stortten vervolgens de vijf rijhellingen eronder ook in. Niemand raakte gewond.

Fouten in ontwerp

Bij het ontwerpen van de garage waren fouten gemaakt. Verbindingen waren te zwak ontworpen en ook verkeerd uitgevoerd, waardoor de constructie niet sterk genoeg was om het gewicht van de hellingbanen te dragen.

Steviger gemaakt

Bij de wederopbouw is de parkeergarage steviger gemaakt. Zo hebben de hellingen een eigen fundering gekregen, zodat ze niet meer op de betonconstructie van de parkeerdekken rusten. De rest van het gebouw is ook steviger gemaakt vanwege “steeds grotere en zwaardere elektrische auto’s”. Daardoor is de heropening een maand later dan eerder gepland. (ANP)