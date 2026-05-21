Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Vastgoed
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Ingestorte parkeergarage bij ziekenhuis Nieuwegein vrijdag open

,

De parkeergarage bij het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein, die twee jaar geleden deels instortte, gaat vrijdag weer open. Dat laat het ziekenhuis donderdag weten.

In parkeergarages kunnen bezoekers met een hellingbaan naar een andere verdieping rijden. Bij de garage in Nieuwegein kwam de bovenste baan op 26 mei 2024 naar beneden. Door het gewicht en de druk stortten vervolgens de vijf rijhellingen eronder ook in. Niemand raakte gewond.

Fouten in ontwerp

Bij het ontwerpen van de garage waren fouten gemaakt. Verbindingen waren te zwak ontworpen en ook verkeerd uitgevoerd, waardoor de constructie niet sterk genoeg was om het gewicht van de hellingbanen te dragen.

Steviger gemaakt

Bij de wederopbouw is de parkeergarage steviger gemaakt. Zo hebben de hellingen een eigen fundering gekregen, zodat ze niet meer op de betonconstructie van de parkeerdekken rusten. De rest van het gebouw is ook steviger gemaakt vanwege “steeds grotere en zwaardere elektrische auto’s”. Daardoor is de heropening een maand later dan eerder gepland. (ANP)

Reageer op dit artikel
Meer over:VastgoedZiekenhuizen

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

15:32 Ingestorte parkeergarage bij ziekenhuis Nieuwegein vrijdag open
7 mei 2026 Woningbouw moet wijken voor nieuw Albert Schweitzer ziekenhuis
14 apr 2026 Catharina Ziekenhuis kampt met stroomstoring: geplande operaties afgezegd
14 apr 2026 Nieuwbouw Bravis Ziekenhuis van start
10 apr 2026 Albert Schweitzer ziekenhuis start verbouwing intensive care

Reader Interactions

Reacties