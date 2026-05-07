Woningbouw moet wijken voor nieuw Albert Schweitzer ziekenhuis

Gemeente Dordrecht gaat een gebied dat in eerste instantie bedoeld was voor woningbouw verkennen als nieuwbouwlocatie voor het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASz). Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. Als de verkenning leidt tot definitieve afspraken, kunnen 720 woningen, waaronder ruim 200 sociale huurwoningen, niet gebouwd worden.

Het ASz heeft verouderde gebouwen uit de jaren ’80 en staat voor een grote huisvestingsopgave. In eerste instantie was een parkeerveld aangewezen als mogelijke bouwlocatie. Uit een verkenning blijkt echter dat deze ruimte onvoldoende is om een kwalitatief hoogwaardig ziekenhuis te realiseren. Het college heeft daarom besloten om een veel groter gebied te onderzoeken, de Middenzone van het Gezondheidspark.

Compenseren

De gemeente wil de woningen die nu niet gebouwd kunnen worden binnen hetzelfde tijdspad elders in Dordrecht neerzetten. Te beginnen met de versnelde bouw van 100 tijdelijke sociale huurwoningen. Wethouder stadsontwikkeling Maarten Burggraaf: “De 100 sociale woningen kunnen we met tijdelijke bouw in hetzelfde tijdspad realiseren. De eerste onderzoeken hiertoe zijn gestart.”