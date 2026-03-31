Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ziekenhuiszorg
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

OLVG heeft toestemming voor nieuwbouw

,

OLVG heeft toestemming gekregen om voor nieuwbouw. In verschillende fasen wordt het hele pand in locatie West vernieuwd.

Op 31 maart tekenden OLVG, de Europese Investeringsbank, ABN Amro, Rabobank, BNG bank en Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector en de zorgverzekeraars officieel de financieringsovereenkomst.

“Een mooie en belangrijke stap voor een toekomstbestendig OLVG”, aldus Cees Buren, bestuurder van OLVG.  “Dankzij deze stap kunnen we bouwen aan een nieuw OLVG, locatie West en ruimte creëren voor de acute zorg in de stad.”

Spoed

De voorbereidingen op het terrein zijn al gestart. Officieel start de bouw in 2027. De verwachting is dat het eerste deel van de nieuwbouw in 2031 kan worden opgeleverd. Dan kan het grootste deel van de acute zorg naar de West. Daar komen onder andere: een grote Spoedeisende Hulp, een Intensive Care, de geboortezorg, radiologie, de spoedoperatiekamers en een huisartsenpost.

Reageer op dit artikel
Meer over:VastgoedZiekenhuizen

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

16:34 OLVG heeft toestemming voor nieuwbouw
19 mrt 2026 OVV: minister doet te weinig met advies ingestorte garage St. Antonius Ziekenhuis
13 mrt 2026 ZGT en gemeente Almelo maken afspraken over nieuwbouw ziekenhuis
6 feb 2026 BovenIJ bouwt twee extra poliklinische verloskamers  
3 feb 2026 Nieuw ziekenhuisgebouw SJG Weert is operationeel

Interessant voor u

Webinar Data-uitwisseling in de zorg
· 0 jaar geleden
Meer tijd voor directe zorg? Ontdek deze helpende technologieën.
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Wieke Paulusma, kandidaat-Kamerlid D66
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Harmen Krul, kandidaat-Kamerlid CDA
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Harry Bevers, kandidaat-Kamerlid VVD
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Sarah Dobbe, kandidaat-Kamerlid SP
· 0 jaar geleden

Reader Interactions

Reacties