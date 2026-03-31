OLVG heeft toestemming voor nieuwbouw

Op 31 maart tekenden OLVG, de Europese Investeringsbank, ABN Amro, Rabobank, BNG bank en Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector en de zorgverzekeraars officieel de financieringsovereenkomst.

“Een mooie en belangrijke stap voor een toekomstbestendig OLVG”, aldus Cees Buren, bestuurder van OLVG. “Dankzij deze stap kunnen we bouwen aan een nieuw OLVG, locatie West en ruimte creëren voor de acute zorg in de stad.”

Spoed

De voorbereidingen op het terrein zijn al gestart. Officieel start de bouw in 2027. De verwachting is dat het eerste deel van de nieuwbouw in 2031 kan worden opgeleverd. Dan kan het grootste deel van de acute zorg naar de West. Daar komen onder andere: een grote Spoedeisende Hulp, een Intensive Care, de geboortezorg, radiologie, de spoedoperatiekamers en een huisartsenpost.