Woonzorglocatie ’t Landleven in Lelystad breidt uit met dementiewoningen

Woonzorglocatie ’t Landleven van Woonzorg Flevoland in Lelystad wordt uitgebreid met 24 studio’s voor mensen met dementie.

In december zijn de studio’s klaar om nieuwe bewoners te verwelkomen op ’t Landleven.

Door de vergrijzing neemt het aantal mensen met dementie toe en heeft ook Flevoland te maken met een groeiende zorgvraag. “Met de uitbreiding naar 54 zorgplekken op ’t Landleven dragen wij bij aan de oplossing voor dit maatschappelijke vraagstuk. De landelijke ligging maakt ’t Landleven een fijne plek voor mensen die van het buitenleven houden. Dat wordt nu voor meer mensen mogelijk. Het is ook een kans om toekomstgericht te gaan zorgen. Het welbevinden van mensen staat hierin voorop met eigen regie, veel vrijheid en actieve betrokkenheid van familie en de omgeving in de zorg en activiteiten. Waarbij er 24/7 professionele zorg in nabijheid is”, aldus bestuurder John Bos.

Flexibel en duurzaam

De bouw gebeurt vanuit een flexibel en duurzaam bouwconcept. De bio-based elementen zijn vervaardigd van circulair composietmateriaal en worden op de locatie gemonteerd. Buitenleven en genieten van buiten zijn in een landelijke omgeving kenmerkt het groepswonen van ’t Landleven. Daarom is er veel aandacht voor het groene karakter van de woonzorglocatie. Zoals de ‘groene daken’ van de uitbreiding en is er afgelopen winter een begin gemaakt met de vergroening van ’t Landleven door het planten van vijftig bomen, groenblijvende hagen en struiken.