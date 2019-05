Rechter moet uitwijzen of woningen wel zorgwoning zijn

De gemeente Deventer en zorginstelling Meesterwerk stonden op 10 mei voor de rechter. Inzet is een dwangsom van tienduizend euro die Meesterwerk moet betalen omdat ze zorgwoningen heeft op een plek waar dat niet is toegestaan.

Ook de verhuurder bij wie Meesterwerk huurt kreeg een dwangsom van tienduizend euro opgelegd, meldt dagblad de Stentor op 10 mei. Volgens de partijen gaat het gewoon om toegestane, zelfstandig wonende cliënten. Het geschil ontstond nadat omwonenden hadden geklaagd over geluidsoverlast van jongeren die buiten zitten en harde muziek draaien.

Zelfstandig

Inzet van de juridische strijd is de vraag: wat maakt een zorgwoning tot zorgwoning? Er was helemaal geen sprake van een overwegend verzorgend karakter, betoogde de advocaat Johan van Groningen van Meesterwerk en de verhuurder. Het gaat volgens Meesterwerk om zelfstandig wonende cliënten die ergens anders dagbesteding hebben. Het zijn voornamelijk cliënten met een verstandelijke beperking. Daarnaast kan geluidsoverlast niet worden gebruikt als criterium of een appartementencomplex wel of niet in de buurt past. Daarom moet de dwangsom van de gemeente van tafel, zo betoogde de advocaat tijdens de bestuurszaak.



De rechter doet binnen zes weken uitspraak.