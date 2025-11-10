Zorginstelling niet aansprakelijk voor dood cliënt bij hittegolf

Zorginstelling Het Jagerhuis in Veenendaal is niet aansprakelijk voor de dood van een 40-jarige cliënt tijdens een hittegolf in augustus 2020. Dat heeft de rechtbank in Utrecht maandag geoordeeld.

De man, Joffrey, overleed in een sterk vervuild appartement voor beschermd wonen. Volgens de rechters heeft zorginstelling Het Jagerhuis hem niet goed geholpen, maar is de instantie niet schuldig aan zijn dood.

Beschermd wonen

Het slachtoffer was zwakbegaafd, had ADHD en leed aan paranoïde schizofrenie. Ook had hij overgewicht en een hoge bloeddruk. Toen zijn familie geen contact met hem kreeg, nam zijn broer een kijkje bij de woning. Hij vond het stoffelijk overschot van de bewoner. In het huis lagen hoge stapels afval en binnen was het broeierig warm. De rechtbank zegt in het vonnis dat het “voor de nabestaanden vreselijk moet zijn geweest dat zij hun dierbare zo hebben aangetroffen en dat zijn leven onder deze omstandigheden tot een einde is gekomen”.

Het Jagerhuis

Volgens de rechtbank is Het Jagerhuis er ten onrechte van uitgegaan “dat het met de zorg allemaal wel goed zat”, maar kon de instelling niet vermoeden dat de man zou overlijden. Zo konden de zorgverleners niet weten dat zijn huis vervuild was, omdat hij sinds 2013 niemand toeliet, en zonder die toestemming mochten ze niet naar binnen. Ook nam hij trouw zijn medicijnen. Bovendien staat het volgens de rechters niet vast dat hij zou zijn blijven leven als de instelling hem wel goed had geholpen.

Het Openbaar Ministerie had een boete van 25.000 euro geëist tegen Het Jagerhuis. De organisatie had niet onderkend dat de man 24-uurszorg nodig had en had geen hitteprotocol, aldus het OM. “Joffrey is in feite aan zijn lot overgelaten”, zei de officier van justitie. (ANP)