OM eist boete tegen zorginstelling voor dood cliënt bij hittegolf

,

Het Openbaar Ministerie heeft een boete van 25.000 euro geëist tegen zorginstelling Het Jagerhuis voor schuld aan de dood van een 40-jarige hulpbehoevende cliënt. Die overleed tijdens een hittegolf in augustus 2020 in een sterk vervuild appartement voor beschermd wonen in Veenendaal.

De dood van Joffrey had voorkomen kunnen worden, zei zijn moeder maandag in de rechtbank in Utrecht. “Zijn onverwachte overlijden, veroorzaakt door nalatige zorg, heeft een leegte en pijn achtergelaten die nauwelijks te bevatten zijn”, zei ze in haar slachtofferverklaring. “Tijdens een hittegolf bleef alle actie uit. De gevolgen waren fataal. En dat is onacceptabel.”

Op 12 augustus 2020 werd het slachtoffer levenloos gevonden door zijn broer, nadat de moeder alarm had geslagen omdat ze telefonisch geen contact kreeg met haar zoon. “Hij is in een zwaar vervuilde, oververhitte kamer, zonder enige zorg of aandacht, achtergelaten”, schetste de moeder. “De omstandigheden waarin hij stierf, zijn ronduit gruwelijk”, zei ze.

Mogelijk psychotisch

De man had paranoïde schizofrenie en een licht verstandelijke beperking. Mogelijk was de man psychotisch geworden, bleek tijdens de strafzaak. Uit bloedonderzoek bleek dat hij 78 uur voor zijn overlijden geen medicatie meer had ingenomen, concludeerde het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Hij had een week eerder, zoals gebruikelijk, wel zijn antipsychotica opgehaald.

Gebrekkige zorgplannen

Volgens het OM werkte Het Jagerhuis met onvolledige en verouderde zorgplannen en had de instelling te weinig kennis over schizofrenie. De organisatie heeft volgens het OM niet onderkend dat de man 24 uurszorg nodig had. Er was er geen hitteprotocol en de instelling had voor het sterfgeval al een paar dagen geen contact meer met de man. “De kwaliteit van zorg was onvoldoende geborgd”, zei de officier van justitie. “Joffrey is in feite aan zijn lot overgelaten.” (ANP)

