Noordelijke apotheken zoeken samen schaalvergroting

De apotheken van ggz-instelling Lentis, het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) en het Martini Ziekenhuis in Groningen gaan samenwerken op het gebied van farmaceutische zorg voor verpleeghuizen en ggz-instellingen. De bestuurders hebben de overeenkomst getekend. De feitelijke samenwerking gaat op 1 oktober van start.

Dat meldt Lentis op 15 mei. De nieuwe werkwijze zorgt voor een schaalgrootte die investeringen in bijvoorbeeld apparatuur, logistiek en distributie meer rendabel maakt. Dat maakt ook innovaties beter mogelijk.

Blisters

De nieuwe samenwerking is niet zo’n gekke stap. Er was al een samenwerking tussen de apotheek van Lentis en die van het Martini Ziekenhuis. Lentis verzorgt de levering van verpakte medicatie in blisters via het geautomatiseerde geneesmiddelendistibutiesysteem, vanuit het Martini Ziekenhuis is een apotheker werkzaam bij Lentis en de apotheek van het Martini Ziekenhuis verricht een aantal ondersteunende diensten voor Lentis. In de nieuwe samenwerking neemt de apotheek van het WZA de taak van het blisteren over. De andere taken worden verdeeld over de drie apotheken.

Druk

Voor Lentis komt de samenwerking op een goed moment, zo stelt de organisatie op haar website. De apotheek van Lentis is een kleine instellingsapotheek die de medicatie verzorgt voor de opname-afdelingen en verpleeghuizen van Lentis en voor de FPC Dr. S. van Mesdag. De toenemende wet- en regelgeving en kwaliteitsnormen legt een relatief grote druk op een kleine apotheek. Ook kan het voor een kleine apotheek financieel niet meer uit om de noodzakelijke investeringen te doen en zullen er in de GGZ steeds minder bedden zijn. Door de samenwerking gaan er geen banen verloren.