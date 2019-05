Bronovo stopt spoedzorg per 1 juli

Het Bronovo ziekenhuis in Den Haag sluit de acute zorg op 1 juli. De SEH en acute verloskunde worden verplaatst naar HMC Westeinde. Het HMC Bronovo is vanaf dan een weekziekenhuis, open van maandagochtend zes uur tot en met vrijdagmiddag zes uur voor alle poliklinische en geplande klinische zorg.

Dat heeft de raad van bestuur van Haaglanden Medisch Centrum op 15 mei bekend gemaakt. De raad van bestuur geeft daarmee uitvoering aan de eerste fase van het toekomstplan van HMC dat op 24 januari is vastgesteld. Het is de bedoeling dat binnen drie tot vijf jaar het hele Bronovo ziekenhuis wordt ontmanteld. Het kost te veel geld om twee volledige ziekenhuisteams 24 uur per dag aanwezig te laten zijn op enkele kilometers afstand van elkaar.

Instroom

De IGJ gaat nu onderzoeken of het Westeinde de extra instroom aankan en dat het ziekenhuis altijd binnen 45 minuten bereikt kan worden, ook als er files zijn. Het HMC legt in de loop van het jaar een tijdelijke extra parkeervoorziening aan. De Huisartsenpost van Bronovo verhuist per 1 juli naar HMC Antoniushoeve.