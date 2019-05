Medicijnen krijgen tweede bijsluiter met icoontjes

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) start een proef met een dubbele bijsluiter. Op de tweede bijsluiter wordt in simpele taal en icoontjes kan de patiënt de belangrijkste informatie in één oogopslag zien.

“We focussen in de extra bijsluiter op de gunstige effecten van medicijnen", vertelt Marsja Meijer van het CBG aan RTL Nieuws. “We willen dat voor patiënten in één oogopslag helder wordt waarom ze de medicijnen moeten gebruiken.” Uit onderzoek door het CBG blijkt dat Nederlanders vertrouwen hebben in hun medicijnen, maar dat de bijsluiters verbeteringen behoeven. Daarom komt er een proef met een extra bijsluiter. Ook komt er app en site met informatie in tekst en animatievideo's.

Het is de bedoeling dat de nieuwe bijsluiters in de loop van komend jaar bij de medicijnen komen. "We hebben nu een prototype van de bijsluiter, en die moet worden getest en verbeterd. We werken nauw samen met huisartsen, apothekers en patiënten”, aldus Meijer. Ze geeft aan dat het nog even duurt voor alle medicijnen de extra bijsluiter hebben.