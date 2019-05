Patiënten krijgen medische coach mee op artsenbezoek

Het Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom is gestart met het inzetten van medische coaches. Dit zijn medisch studenten patiënten begeleidt bij hun bezoek aan de reumatoloog.

Op initiatief van de reumatologen is een unieke samenwerking gezocht met MedGezel, die patiënten laat bijstaan door geneeskundestudenten, zowel in het voortraject als bij het consult met de arts en de evaluatie. Na de pilot in Groningen vorig jaar, is het Bravis ziekenhuis nu het eerste ziekenhuis in Nederland, dat de MedGezel omarmt.

Zekerder gevoel

Hebben ze het nou helemaal begrepen? Dat vroeg reumatoloog Jos Hoes zich vaak af als patiënten na een consult de deur uitliepen: “Ik wil de boodschap zo kwalitatief mogelijk overbrengen en liefst honderd procent begrepen laten worden door mijn patiënten. Daar kan een MedGezel heel goed bij helpen." Doel is dat de MedGezel de patiënt een zekerder gevoel geeft voor, tijdens en na het consult, en dat hij alle info goed begrijpt. MedGezel gaat mee naar de dokter en begeleid de patiënt persoonlijk voor, tijdens en na uw artsenbezoek. Zo is de patiënt er zeker van dat hij in alle rust en in begrijpelijke taal het advies van de dokter tot zich kunt laten komen. De patiënt kan het consult achteraf bespreken met de student die verstand van zaken heeft, en de medische student leert de zorg vanuit patiëntperspectief kennen.

Mens achter de patiënt

Inmiddels zijn er zeventig studenten opgeleid tot medisch coach wat voor de artsen van de toekomst een mooie ervaring aan de andere kant van de stethoscoop betekent. Geneeskundestudent en MedGezel Mirte Bloeme: “Met MedGezel ga je verder dan de opleiding en sta je naast de patiënt waardoor je de mens achter de patiënt ziet en niet alleen de patiënt met een klacht”