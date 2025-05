Meer ggz-cliënten hebben vertrouwenspersoon

Stichting PVP, Patiënten Vertrouwenspersonen in de ggz, heeft in 2024 opnieuw meer ggz-cliënten ondersteund dan in het jaar daarvoor. Dat schrijft de stichting in haar jaarverslag over 2024 ‘Voorkeuren van de cliënt op de voorgrond’.

Ggz-cliënten die te maken hebben of krijgen met verplichte ggz-zorg worden door patiënten-vertrouwenspersonen (pvp’en) geïnformeerd en geholpen bij het uitoefenen van de wettelijk vastgelegde rechtspositie. Uiteindelijk kan zo ook meer ruimte ontstaan voor de eigen inbreng en de eigen voorkeuren van cliënten.

Cijfers en waardering

In 2024 namen 13.474 cliënten contact op met een pvp met in totaal 24.804 vragen en klachten. Van de 24.804 vragen en klachten waarmee cliënten bij de pvp kwamen, werd 24 procent afgehandeld via de helpdesk en 76 procent via de pvp op locatie in de ggz-instellingen. Cliënten waardeerden de ondersteuning van de helpdesk met een 8,5 en met een 8,6 voor de ondersteuning in de instelling.

Naast het geven van informatie, advies en bijstand aan cliënten heeft de pvp nog een wettelijke taak: het signaleren van tekortkomingen in de zorg die de rechten van cliënten schaden. In 2024 zijn 103 meldingsonderzoeken gestart waarvan er 4 hebben geleid tot een melding bij de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Deze meldingen gingen over zorgoverdracht, rook(vrij) beleid in de ggz, kwaliteit van zorg en beslistermijnen van de klachtencommissie Wvggz.