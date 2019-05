Ede wil met reservepotje tegenvallers sociaal domein temperen

De gemeente Ede creëert een reservepot om tegenvallers in het sociaal domein beter te kunnen opvangen. Door extra geld achter hand te houden hoopt de gemeenteraad nieuwe hare ingrepen in de jeugdzorg en thuiszorg voor te kunnen zijn. Onduidelijk is nog hoeveel geld er in het noodfonds komt.

Sinds de invoering van de decentralisatie in 2015 overschrijdt de gemeente Ede elk jaar het budget voor jeugdzorg. Was er in 2015 nog sprake van een overschot van zo’n 3,2 miljoen euro, in de jaren daarna is er steeds sprake van een tekort. Over 2018 gaf Ede 3,4 miljoen euro te veel uit aan jeugdzorg.

Ondanks deze overschrijdingen heeft de gemeente Ede heeft over 2018 een overschot van 5,1 miljoen euro. Dit positieve resultaat is onder meer te danken aan de resultaten van het grondbedrijf 4,9 miljoen euro winst maakte en nog eens 7,9 miljoen euro in kas heeft.

Als het aan PvdA-raadslid Harry van Huijstee ligt, wordt het gemeentelijke overschot overgeheveld naar een reservepot voor de jeugdzorg. Door extra geld achter de hand te houden, kan de gemeente voorkomen worden dat ze op korte termijn weer fors moet bezuinigen op de jeugdzorg, is de gedachte.

De raad schaarde zich deze week in meerderheid achter dit idee, maar wil pas later dit jaar beslissen over de omvang van de reserve sociaal domein.